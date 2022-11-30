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НовостиОбщество30 ноября 2022 16:29

Прокуратура проверяет законность вырубки леса в Калининском районе Тверской области

Коллективное обращение написали местные жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проверяет законность вырубки леса в Калининском районе Фото: Тверская межрайонная природоохранная прокуратура

Прокуратура проверяет законность вырубки леса в Калининском районе Фото: Тверская межрайонная природоохранная прокуратура

Жители Калининского района написали коллективное обращение в Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру по вопросу законности вырубки леса в районе СНТ "Межурка", СНТ "Вираж".

Природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, ГКУ "Тверское лесничество Тверской области" осуществлен выезд на место вырубки.

- По результатам проведенной проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.