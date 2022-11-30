Прокуратура проверяет законность вырубки леса в Калининском районе Тверской области

Прокуратура проверяет законность вырубки леса в Калининском районе Фото: Тверская межрайонная природоохранная прокуратура

Жители Калининского района написали коллективное обращение в Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру по вопросу законности вырубки леса в районе СНТ "Межурка", СНТ "Вираж".

Природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, ГКУ "Тверское лесничество Тверской области" осуществлен выезд на место вырубки.

- По результатам проведенной проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.