Главврач ДОКБ Твери Анна Зайцева призывает родителей прятать от детей опасную бытовую химию

Маленькие дети часто попадают в больницу с ожогами пищевода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач детской областной клинической больницы Твери Анна Зайцева на своей странице в соцсети высказала озабоченность регулярностью поступления в больницы маленьких пациентов с ожогами пищевода и ротовой полости.

Это происходит по причине случайного проглатывания средств бытовой химии, опасных пищевых продуктов (уксуса), лекарственных препаратов.

- Дорогие наши родители, пожалуйста, уберите на верхние полки бытовую химию, следите за детками во время организации мероприятий, не храните в доступности марганцовку. Поверьте: хирургам, анестезиологам, специалистам эндоскопического отделения Детской областной клинической больницы тоже больно за каждого малыша! Помните: эти средства-враг для Вашего ребёнка! - написала врач в соцсети.