Почта Деда Мороза начнет работать в Твери с 4 декабря Фото: администрация Твери

4 декабря в Городском саду начнет работу Почта Деда Мороза. В 14:00 на площадке начнется семейный праздник, запланирована анимационная программа, конкурсы, тематический флешмоб и чаепитие.

Почтовый ящик для новогодней корреспонденции установят возле центрального входа в Городской сад со стороны улицы Советской.

В середине декабря второй почтовый ящик появится на улице Трехсвятской, когда начнет работу Рождественская ярмарка.

Отправить письмо главному зимнему волшебнику страны можно до конца декабря.