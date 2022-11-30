Бродячие собаки напали на ребёнка возле школы в Кимрах

Бродячие собаки напали на девочку в Кимрах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возле школы №4 на улице Троицкой в Кимрах бродячие собаки напали на девочку. Об этом сообщили местные СМИ.

По факту публикации, с целью установления обстоятельств происшествия следователем следственного отдела по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Также проверку проводит Кимрская межрайонная прокуратура. Будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.