Некоторые социальные выплаты жители Тверской области в декабре получат на день раньше

Речь о ряде переданных Пенсионному фонду выплат, которые перечисляются на карту. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выплаты, переданные Пенсионному фонду из органов соцзащиты населения с 2022 года, в декабре некоторые жители Тверской области получат на день раньше. Как сообщает Тверское отделение ПФР, ежемесячно выплаты предоставляются по стандартному графику:

- на банковскую карту - 3-го числа каждого месяца;

- для получающих в почтовых отделениях - с 3-го по 24-е число в соответствии с графиком работы почты.

Поскольку в декабре третье число выпадает на выходной день – субботу, граждане, которые выбрали способ доставки выплат в кредитном учреждении, получат средства в пятницу, 2-го числа.

Напомним, переданные из социальной защиты меры поддержки, предназначены для разных социальных групп: для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом.