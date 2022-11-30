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НовостиЭкономика30 ноября 2022 14:29

На малые предприятия приходится 15% оборота всех организаций Тверской области

О вкладе в экономику региона малого бизнеса рассказал Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Развитие малого бизнеса - один из важнейших факторов роста экономики.

Развитие малого бизнеса - один из важнейших факторов роста экономики.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По данным Тверьстата, 15% оборота всех организаций Тверской области за 9 месяцев 2022 года приходится на коммерческую деятельность малых предприятий (без учёта микропредприятий).С начала года оборот малых предприятий региона составил 145 млрд рублей.

На малых предприятиях Тверской области сегодня трудятся почти 49 тысяч человек, или каждый седьмой занятый в экономике региона. Средняя численность сотрудников одного малого предприятия - 30 человек.