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НовостиЗвезды30 ноября 2022 14:04

В Тверской области начался отбор на соискание Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева

Участвовать могут молодые поэты и состоявшиеся литераторы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Организует поэтический конкурс Дом поэзии Андрея Дементьева при поддержке правительства Тверской области.

Организует поэтический конкурс Дом поэзии Андрея Дементьева при поддержке правительства Тверской области.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области стартовал прием заявок на соискание Всероссийской премии имени Андрея Дементьева.

Премия вручается молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

В номинации «Молодой поэт» могут заявиться авторы в возрасте от 14 до 29 лет со стихами, написанными на русском языке и опубликованными отдельным изданием в течение последних трёх лет. Премия победителю номинации - 300 тыс. рублей.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» соревнуются авторы, создавшие художественные произведения, а также реализовавшие программы, проекты и культурные акции, имеющие большую социальную значимость для культурной жизни страны. Награда - 700 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 20 декабря 2022 года. Все подробности можно узнать на сайте Дома поэзии.

Организует поэтический конкурс Дом поэзии Андрея Дементьева при поддержке правительства Тверской области.