В Тверской области начался отбор на соискание Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева

Организует поэтический конкурс Дом поэзии Андрея Дементьева при поддержке правительства Тверской области. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области стартовал прием заявок на соискание Всероссийской премии имени Андрея Дементьева.

Премия вручается молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

В номинации «Молодой поэт» могут заявиться авторы в возрасте от 14 до 29 лет со стихами, написанными на русском языке и опубликованными отдельным изданием в течение последних трёх лет. Премия победителю номинации - 300 тыс. рублей.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» соревнуются авторы, создавшие художественные произведения, а также реализовавшие программы, проекты и культурные акции, имеющие большую социальную значимость для культурной жизни страны. Награда - 700 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 20 декабря 2022 года. Все подробности можно узнать на сайте Дома поэзии.

Организует поэтический конкурс Дом поэзии Андрея Дементьева при поддержке правительства Тверской области.