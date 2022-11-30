В Твери чествовали лучших клубных работников региона

Для клубных работников в ДК "Пролетарка" устроили праздничный концерт Фото: ПТО

30 ноября в столице Верхневолжья в ДК «Пролетарка» торжественно отметили День клубного работника Тверской области. Гостями праздника стали представители сельских, межпоселенческих, городских и районных домов культуры, центров досуга, домов народного творчества и ремесел. Приветствие им направил губернатор Игорь Руденя.

- Этот праздник напоминает о высоком значении вашего труда для сохранения выдающегося культурного наследия Верхневолжья и всей России, сбережения традиций и ценностей нашего народа. Благодаря вам в регионе реализуются яркие творческие проекты, раскрываются таланты и способности жителей. Вы вносите неоценимый вклад в эстетическое и нравственное воспитание молодежи, формирование у подрастающего поколения уважения к истории своей страны, чувства гордости за малую родину, - отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Лучшим клубным работникам Тверской области были вручены региональные награды.

Почетной грамотой губернатора награжден директор Центра культуры и досуга Бологовского района Ильмар Султанов.

Благодарностями губернатора отмечен труд заведующей методическим отделом Межпоселенческого Дома культуры Вышневолоцкого городского округа Галины Дёмкиной, культорганизатора Кострецкого сельского Дома культуры Максатихинского района Александры Дроздовой, а также жителей Осташкова – Ирины Никифоровой, заместителя директора ДК «Юбилейный» и Виктора Воронцова, заведующего музыкальным отделом Районного Дома культуры.

Звание «Народный мастер-любитель Тверской области» присвоено Светлане Томилиной, мастеру по лоскутному шитью и текстильной игрушке из Вышнего Волочка.

Также были вручены областные премии лучшим клубным работникам, в том числе сельских территорий, сотрудникам киноорганизаций.

День клубного работника в Тверской области утвержден в июне 2003 года. Причем сподвигли на это власти региона ребята из киновидеостудии ДК "Пролетарка" (читайте об этом здесь).

Сегодня в Верхневолжье насчитывается 580 культурно-досуговых центров и сельских домов культуры, объединяющих свыше 4600 творческих коллективов.