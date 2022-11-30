Тверская область примет участие в VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна

На ВДНХ проходит VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна Фото: vdnh.ru

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Москве проходит VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

В мероприятии примут участие предприятия и вузы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Пензенской, Нижегородской, Тульской, Калининградской, Тверской, Ивановской, Новгородской, Новосибирской, Челябинской областей, а также из Приморского края.

Участники продемонстрируют комплексные решения для создания доступной среды и современных технологий для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан, а также получат возможность обсудить в рамках деловой программы наиболее актуальные вопросы реабилитационной направленности.

Представитель из Тверской области ООО «Вертикаль» продемонстрирует систему визуально-звукового оповещения, информационный терминал, тактильную плитку, ТЗМ, поручень для людей с ограниченными возможностями, тактильную пиктограмму, тактильно-звуковую табличку, пузырьковую колонну.

В рамках Форума будут проходить чемпионат России по Кибатлетике, церемония награждения премии «Надежда на технологии», «Детско-родительский день», выставка товаров для организации доступной среды.

Место проведения: выставка достижений народного хозяйства «ВДНХ», павильон № 57, по адресу: г. Москва, проспект Мира, 119, стр.57.