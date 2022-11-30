Зимой в Твери будут работать 20 ледовых площадок

В Твери готовят к открытию ледовые площадки Фото: администрация Твери

В Твери определены основные площадки, на которых этой зимой можно будет покататься на коньках. До конца декабря при устойчивых минусовых температурах планируется залить катки: СК «Планета», Площадь Славы, Бобачевская роща, Дворец творчества детей и молодежи, Тверской областной ипподром, стадион «Текстильщик», площадка возле ТРЦ Рубин, площадка возле ТЦ Лента, СК «Юбилейный», ФОК им. Султана Ахмерова.

- Катки будут залиты на ряде придомовых территорий, всего в этом году в городе откроются более 20 ледовых площадок, - сообщили в администрации Твери.

В парке Победы для посетителей катка оборудована теплая раздевалка и прокат коньков. Ледовая площадка работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00 (при условии благоприятной погоды). Также в парке Победы работает горка с прокатом тюбингов, график работы: по будням с 16:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00.