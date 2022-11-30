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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:40

В прокуратуре Тверской области пройдет прием граждан, приуроченный к международному дню инвалидов

Мероприятие состоится 2 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проведет прием граждан Фото архив "КП"

Прокуратура проведет прием граждан Фото архив "КП"

В прокуратуре области 2 декабря по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27 в течении рабочего дня будет проведен тематический прием граждан, приуроченный к международному дню инвалидов.

Обратившиеся смогут задать тематические вопросы сотрудниками прокуратуры области и Министерства социальной защиты населения Тверской области, а также оставить письменное обращение.

Прием осуществляется как в порядке очередности, так и по предварительной записи по номеру телефона: (4822) 50-60-36.