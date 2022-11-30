Западный мост в Твери возведут методом «надвижки»

Вид на стройплощадку в Заволжье. Фото: ПТО

30 ноября губернатор Игорь Руденя побывал на стройплощадке Западного моста на левом берегу в Заволжье Твери и проинспектировал ход строительства.

При этом параллельно работы ведутся и на правом берегу, в частности, там проводятся испытания свай. Как недавно мы уточнили, стройку на зиму не остановят.

Напомним, что строительство Западного моста в Твери осуществляется по поручению Президента РФ и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Согласно проекту, мост должны возвести до 2025 года. Он будет шестиполосным протянется на 349,57 метра в длину (подробности о его параметрах, а также о подъездных дорогах читайте здесь).

- Мы благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Правительству страны, потому что сегодня при непростом бюджете, нам полностью сохранили финансирование строительства Западного моста, - отметил Игорь Руденя, комментируя итоги инспекционной поездки. - Компания - подрядчик демонстрирует высокотехнологичное производство работ. Строительство идет по плану, взяты высокие темпы. Металл и материалы поступают вовремя. Также обратились к подрядчикам по ускорению работ по строительству пешеходного моста через Октябрьскую железную дорогу в районе Горбатого моста,

Губернатор побывал на стройплощадке морозным утром 39 ноября. Фото: ПТО

В работах по строительству Западного моста задействовано 200 человек и 55 единиц техники. Строит сооружение зарегистрированная в Кесовой Горе компания «ДСК». Работы начались в начале этого года.

Сейчас на левом берегу завершается устройство основания двух из четырёх опор моста. Ведутся подготовительные работы для устройства оснований остальных опор. Идёт сборка поперечных металлических балок, часть балок смонтирована на стапелях.

Мост будет строиться методом «надвижки». Он использовался при строительстве Крымского моста, применяется также при возведении моста через Волгу – части Северного обхода. Это современная технология, ускоряющая процесс возведения сооружения.

- Сейчас устраиваем тело опоры, подпорные стенки и выполняем другие виды работ. «Надвижка» начнётся, как сделаем четвертую опору. По времени - это 2023 год, - рассказал гендиректор по строительству ООО «ДСК» Сергей Голубев.

На стройплощадке в Заволжье на левом берегу Волги. Фото: ПТО

В проект также входит реконструкция Горбатого моста в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.

В настоящее время в районе Горбатого моста ведётся устройство основания будущих подпорных стен путепровода. Это сооружение практически отстроят заново - мост станет четырехполосным.

Путепровод на Комсомольской площади сделают выше с одной опорой вместо двух.

Сдача в эксплуатацию всего комплекса запланирована в конце 2025 года.

Параллельно ведётся проектирование нового путепровода в створе улицы Фрунзе.

По поручению Игоря Рудени учтены пожелания жителей микрорайона «Юность»: будет обеспечен безопасный переход через железную дорогу в Комсомольскую рощу. Там сделают специальные лестничные марши.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, этот объект должен быть сдан до начала реконструкции Горбатого моста.