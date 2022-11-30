Менеджер по продажам украла из сейфа офиса 600 000 рублей в Тверской области

Девушку осудили условно Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстала 25-летняя жительница Кашина. Девушку осудили за присвоение денежных средств в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что в период с марта 2021 года по февраль 2022-го девушка, работая менеджером по продажам, периодически похищала из сейфа офиса работодателя деньги клиентов. Ущерб составил свыше 600 тыс. рублей.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с осужденной взыскан причиненный ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.