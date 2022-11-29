МегаФон улучшил покрытие и ускорил интернет в Твери

Фото: ПАО «Мегафон»

Благодаря проведенным работам улучшилось покрытие и скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза.

МегаФон провел структурные изменения на сети и расширил зоны покрытия LTE в областном центре. В процессе апгрейда технической инфраструктуры было построено и модернизировано более 10 базовых станций в черте города. Цифровые улучшения затронули как центральные улицы, так и окраины с дачными поселками по Сахаровскому шоссе, ул. Баталова и ул. Шишкова, а также частный сектор в Красной Слободе и Соминке. Скорость интернета также увеличилась в жилых кварталах с множеством объектов социального назначения в Заволжском, Центральном и Пролетарском районах.

Технические специалисты компании расширили частотный спектр в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц в сети LTE. Благодаря совместному использованию LTE 1800 и LTE 2600 увеличилась скорость интернета, емкость сети, улучшилось распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Благодаря этой технологии голосовой поток проходит через канал 4G и звук передается в виде мультимедийного содержимого на основе протокола IP. Все это позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса параллельно, не прерывая пользование интернетом.

«Выбирая локации для модернизации базовых станций наши технические специалисты ориентировались на результаты исследований Big Data. Мы значительно увеличили площадь распространения сигнала 4G в городе, а также улучшили его проникновение в здания. Наша сеть спроектирована таким образом, что смартфон в автоматическом режиме сам выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от своего местоположения: соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi, или используя привычную голосовую связь. Это позволяет нашим абонентам всегда оставаться на связи», — говорит Станислав Лосев, директор МегаФона в Твери.

Спрос на высокие скорости интернета в Твери подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали около 4 тысяч терабайт данных — это на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 425 тысяч жителей в городе ежедневно читал по книге в электронном формате.

ПАО «Мегафон»

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