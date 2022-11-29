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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 7:36

СК проводит проверку после гибели мужчины при пожаре в Тверской области

Назначены экспертизы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина погиб при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина погиб при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту пожара в деревне Трушково, при тушении которого было обнаружено тело мужчины 1995 года рождения.

Следователем Следственного комитета осмотрено место происшествия. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.