СК проводит проверку после гибели мужчины при пожаре в Тверской области

Мужчина погиб при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту пожара в деревне Трушково, при тушении которого было обнаружено тело мужчины 1995 года рождения.

Следователем Следственного комитета осмотрено место происшествия. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.