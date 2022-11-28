Более 1500 пенсий по инвалидности оформлено беззаявительно с начала года в Тверской области

Если вы уже получали пенсию, например, по старости, никуда обращаться не надо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году пенсию - страховую и по инвалидности - оформляют в беззаявительном порядке, по данным Федерального реестра инвалидов и сведениям, имеющимся в распоряжении Пенсионного фонда.

Как сообщает Тверское отделение ПФР, за 10 месяцев 2022 года выплаты в таком проактивном формате назначены 1621 пенсионеру в регионе.

- Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается на основании полученной от бюро медико-социальной экспертизы информации о признании гражданина инвалидом. Сведения рассматриваются в течение 5 рабочих дней, после чего гражданину направляется извещение о назначении пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, - объясняют в ПФР.

Если раньше гражданин не получал никаких выплат от Пенсионного фонда, ему нужно выбрать способ доставки пенсии (его можно подать онлайн на сайтах ПФР и Госуслугах, либо в МФЦ, а также в клиентской службе ПФР).

Гражданам, которые на момент установления инвалидности уже являлись получателями пенсии, например по старости, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг предоставят автоматически.