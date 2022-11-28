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НовостиОбщество28 ноября 2022 15:57

Более 1500 пенсий по инвалидности оформлено беззаявительно с начала года в Тверской области

Страховая и социальная пенсии по инвалидности назначаются автоматически
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Если вы уже получали пенсию, например, по старости, никуда обращаться не надо.

Если вы уже получали пенсию, например, по старости, никуда обращаться не надо.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году пенсию - страховую и по инвалидности - оформляют в беззаявительном порядке, по данным Федерального реестра инвалидов и сведениям, имеющимся в распоряжении Пенсионного фонда.

Как сообщает Тверское отделение ПФР, за 10 месяцев 2022 года выплаты в таком проактивном формате назначены 1621 пенсионеру в регионе.

- Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается на основании полученной от бюро медико-социальной экспертизы информации о признании гражданина инвалидом. Сведения рассматриваются в течение 5 рабочих дней, после чего гражданину направляется извещение о назначении пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, - объясняют в ПФР.

Если раньше гражданин не получал никаких выплат от Пенсионного фонда, ему нужно выбрать способ доставки пенсии (его можно подать онлайн на сайтах ПФР и Госуслугах, либо в МФЦ, а также в клиентской службе ПФР).

Гражданам, которые на момент установления инвалидности уже являлись получателями пенсии, например по старости, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг предоставят автоматически.