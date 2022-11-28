На уборку парка "Воксал" Тверская филармония потратит 3,6 млн рублей

На территории парка растёт 200-летний дуб. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери потратят до 3 млн 629 тыс. 416 рублей на уборку парка "Воксал", что за зданием второй поликлиники городско больницы №1. Такова начальная цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Тверская областная академическая филармония.

Согласно техническому заданию, исполнителю надлежит ухаживать за парком год: скашивать траву, убирать мусор, подметать тротуары, чистить урны, расчищать и вывозить снег, срезать сухие ветви с деревьев, проводить омолаживающую обрезку деревьев и проч.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 12 декабря. Определят исполнителя 14 декабря.

Парк "Воксал" в Твери - объект культурного наследия, один из старейших парков Твери. Он ведёт свою историю ещё с XVIII века. В парке бывал император Александр I, а здания на его территории созданы знаменитыми архитекторами: в начале XIX века парк был реконструирован по проекту Карла Росси, здание земской больницы на его территории создавал архитектор Фридрих Штенгель. На территории парка растёт 200-летний дуб.

Долгое время парк находился в крайне запушенном состоянии, о чём неоднократно писала "КП"-Тверь". В 2020-м году "Воксал" начали приводить в порядок.