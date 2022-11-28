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НовостиОбщество28 ноября 2022 15:42

На уборку парка "Воксал" Тверская филармония потратит 3,6 млн рублей

Объявлен конкурс по поиску подрядчика, который будет ухаживать за объектом культурного наследия круглый год
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На территории парка растёт 200-летний дуб.

На территории парка растёт 200-летний дуб.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери потратят до 3 млн 629 тыс. 416 рублей на уборку парка "Воксал", что за зданием второй поликлиники городско больницы №1. Такова начальная цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Тверская областная академическая филармония.

Согласно техническому заданию, исполнителю надлежит ухаживать за парком год: скашивать траву, убирать мусор, подметать тротуары, чистить урны, расчищать и вывозить снег, срезать сухие ветви с деревьев, проводить омолаживающую обрезку деревьев и проч.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 12 декабря. Определят исполнителя 14 декабря.

Парк "Воксал" в Твери - объект культурного наследия, один из старейших парков Твери. Он ведёт свою историю ещё с XVIII века. В парке бывал император Александр I, а здания на его территории созданы знаменитыми архитекторами: в начале XIX века парк был реконструирован по проекту Карла Росси, здание земской больницы на его территории создавал архитектор Фридрих Штенгель. На территории парка растёт 200-летний дуб.

Долгое время парк находился в крайне запушенном состоянии, о чём неоднократно писала "КП"-Тверь". В 2020-м году "Воксал" начали приводить в порядок.