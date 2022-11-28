В Тверской области завершено строительство еще двух объектов газоснабжения

В регионе реализуется программа газификации. Фото: ПТО

В муниципалитетах Тверской области завершены работы ещё на двух объектах газоснабжения.

В Конаковском районе выполнен третий этап строительства распределительного газопровода для газоснабжения деревень Сорокопенино, Дубровки, Заречье, Марьино, Чублово, Филимоново, села Селихово. В Калининском районе обеспечено газоснабжение деревни Старое Брянцево.

В регионе реализуется масштабная программа газификации и проект по бесплатной догазификации домовладений граждан.

- Следует обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. Еще одна задача - синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, - отметил губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства.

В Тверской области продолжаются работы по бесплатной догазификации домохозяйств Верхневолжья. На сегодняшний день заключено 9157 договоров с собственниками домовладений. Исполнено 7332 договора по доведению газа до границ земельных участков.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.