Тверской студент поучаствовал в разработке приложения для ориентации в больших зданиях

Артём Штуко стал одним из разработчиков приложения, с помощью которого можно легко ориентироваться внутри больших зданий. Графика VK/Тверской государственный университет | ТвГУ

Группа российских студентов разработала мобильное приложение, с помощью которого можно легко ориентироваться внутри больших зданий. Помочь не заплутать людям в коридорах решили ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Участие в разработке принял студент математического факультета Тверского госуниверситета Артём Шутко.

Приложение изначально предназначается для ориентации в университетских зданиях с большим количеством аудиторий, как в МГУ, например.

Приложение позволяет создать аннотацию для любого объекта на карте, добавить описание и другую информацию, которая будет структурирована, интерактивна и доступна для пользователей на разных языках. На следующем этапе молодые учёные планируют улучшить приложение, запустив сервис поиска маршрутов с помощью лифтов и пандусов.

Проект реализован на средства гранта конкурса «Студенческий стартап».

Напомним, что не так давно одной победителей второго этапа конкурса стала студентка ТвГУ Анастасия Акулова с проектом «Разработка модуля камеры технического зрения».