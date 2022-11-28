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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 13:29

СК опубликовал видео с места крушения вертолета в Тверской области

Расследуется уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Крушение вертолета произошло 27 ноября Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Крушение вертолета произошло 27 ноября Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Следователи ЗМСУТ СК России осматривают место крушения воздушного судна в Тверской области. В телеграм-канале ведомства опубликовано видео в места происшествия.

ЧП произошло вечером, 27 ноября 2022 года, вблизи деревни Вязовец Кесовогорского района Тверской области. Воздушное судно совершило жесткую посадку, в результате которой погибли пилот и пассажир.

Рассматриваются разные версии случившегося. По факту крушения вертолета "Robinson R66" возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).