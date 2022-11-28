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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 13:06

Водитель на погрузчике задавил работника завода в Тверской области

Пострадавший скончался на месте происшествия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На заводе в Тверской области погиб работник Фото: СУ СК РФ по Тверской области

На заводе в Тверской области погиб работник Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло вечером, 27 ноября, на деревообрабатывающем заводе в Торжке. Во время загрузки готовой продукции в прицеп грузового автомобиля водитель фронтального погрузчика наехал на работника завода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту трагедии.

- Следователем произведен детальный осмотр места происшествия, получены записи с камер наружного наблюдения, опрошены очевидцы. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в региональном СКР.