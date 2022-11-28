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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:40

Приставы арестовали счета и машину должника в Тверской области

Мужчина задолжал по налогам 300 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина оплатил долг после ареста счетов и машины

Мужчина оплатил долг после ареста счетов и машины

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники отделения судебных приставов по Западнодвинскому, Жарковскому и Андреапольскому районам УФССП России по Тверской области взыскали более 300 тысяч рублей налоговой задолженности с местного жителя.

В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, но в срок добровольной оплаты долг мужчина не оплатил.

Судебный пристав вынес постановление об аресте счетов и автомобиля гражданина.

После принятых мер должник выплатил налоговую задолженность в полном объёме. Исполнительное производство окончено.

- На настоящий момент тверскими судебными приставами взыскано и перечислено в федеральный бюджет более 770 млн рублей налоговой задолженности, - сообщили в УФССП России по Тверской области.