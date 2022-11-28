Пять человек пострадали в ДТП в Кимрах Тверской области

В Кимрах в ДТП пострадали пять человек Фото: ОГИБДД МО МВД России "Кимрский"

ДТП произошло 27 ноября у дома №75 по улице Урицкого в Кимрах Тверской области.

35-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия", не учел дорожные и метеорологические условия, скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Шевроле Нивой", под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира "Шевроле". Среди пострадавших - 3-летний ребенок, который в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве. Ему оказали медпомощь.

Госавтоинспекция города Кимры напоминает, что использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств значительно снижает тяжесть травм в случае ДТП.