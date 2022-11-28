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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:23

5,5 тысяч канистр сомнительной стеклоомывающей жидкости обнаружили полицейские на складе в Твери

Образцы автохимии направлены на экспертизу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Образцы автохимии направлены на экспертизу Фото: УМВД России по Тверской области

Образцы автохимии направлены на экспертизу Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела экономической безопасности и отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Твери на территории Пролетарского района выявлена торговая точка по продаже сомнительной автохимии.

В помещении полицейские обнаружили более 5,5 тысяч пятилитровых пластиковых канистр с жидкостью синего цвета без подтверждающих документов.

- Образцы изъятой продукции направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тверской области для выяснения её соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Начальником отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Твери по данному факту возбуждено административное производство. Устанавливаются все обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении.