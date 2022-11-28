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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:44

Житель Тверской области сушил и хранил на чердаке дома наркотические растения

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
У мужчины изъяли крупную партию наркосодержащих растений Фото: УМВД России по Тверской области

У мужчины изъяли крупную партию наркосодержащих растений Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники наркоконтроля регионального управления выявили факт хранения 55-летним мужчиной наркотических средств растительного происхождения.

В ходе обыска в частном доме в одной из деревень Старицкого района, на чердаке были обнаружены и изъяты части наркотических растений общей массой более 461 грамма, что является крупным размером.

Владелец дома сообщил, что наркотик он хранил для личного употребления.

По части 2 статьи 228 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.