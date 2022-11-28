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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:31

В Твери на Волге начался ледостав

Не выходите на неокрепший лёд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери начался ледостав на Волге

В Твери начался ледостав на Волге

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери на Волге начался ледостав. В районе Речного вокзала уже формируется ледяное полотно, но под мостами пока идет активное течение.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, на других водоемах региона лед тоже только начинает формироваться. Заметно покрыты льдом лишь водоемы в Бологовском, Весьегонском и Вышневолоцком районах, но и там он не толще 0-5 см. Есть промоины.

Спасатели напоминают жителям Тверской области, что выходить на неокрепший лед опасно! Будьте осторожны. Не допускайте нахождения детей вблизи водоемов без присмотра взрослых.