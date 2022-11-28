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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:01

В Тверской области для профориентации школьников проводится фестиваль «Билет в будущее»

Он организован в рамках нацпроекта
Алексей АНДРЕЕВ
На фестивале школьники могут пройти профориентационные тесты, а также познакомиться с предложениями рынка труда. послушать представителей различных предприятий и отраслей.

На фестивале школьники могут пройти профориентационные тесты, а также познакомиться с предложениями рынка труда. послушать представителей различных предприятий и отраслей.

Фото: ПТО

С 28 ноября по 2 декабря в столице Верхневолжья на площадке мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» проходит фестиваль по профориентации школьников «Билет в будущее». Заявлено участие более 10 тысяч учеников 6-11 классов региона.

«Билет в будущее» - это общероссийский проект, который реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

В нашем регионе губернатором Игорем Руденей поставлены задачи по совершенствованию системы ранней профориентации детей и подростков.

На фестивале школьники могут пройти бесплатные профориентационные тесты, а также познакомиться в интерактивной форме с предложениями рынка труда.

Выставка включает 14 площадок, где представлены предприятия, высшие учебные заведения и профессиональные образовательные организации региона.