Ушел из жизни управляющий директор Тверского завода пищевого оборудования Николай Пашуев

Николай Пашуев ушел из жизни 27 ноября

27 ноября 2022 скончался управляющий директор Тверского завода пищевого оборудования Николай Пашуев.

Николай Юрьевич кадровый военный, полковник ВС РФ, 15 лет руководил Тверским заводом пищевого оборудования, а также являлся Генеральным директором Управляющей компании Промзона Лазурная. Стоял у истоков создания министерства промышленности Тверской области, организовал Тверской индустриальный сервис, являлся настоящим лидером Совета руководителей предприятий и организаций при Администрации города Твери.

Человек высочайших моральных качеств, прекрасный руководитель и профессионал производственник, он успешно провел предприятие через многие тяжелые периоды.

Николай Юрьевич много сил отдал сохранению и развитию промышленности города Твери, его имя навсегда вписано в истории российского хлебопечения и машиностроения. Заслуги Николая Юрьевича отмечены многочисленными грамотами и наградами всех уровней власти города Твери, Тверской области и страны.

Коллеги и партнеры навсегда сохранят память о Николае Юрьевиче Пашуеве.

Выражаем глубокое соболезнование его супруге Надежде Владимировне, его детям, внукам и близким.

Прощание с Николаем Пашуевым состоится в 30 ноября в 11:00 в Зеленограде в главном ритуальном зале по адресу: Каштановая аллея, дом 2, строение 13. От ТвЗПО поедет автобус в 8:00.