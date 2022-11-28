15-летний подросток ушел из дома и отключил телефон в Тверской области

В Тверской области разыскивают пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что в городе Бологое пропал 15-летний Артем Тимофеев, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 27 ноября. Известно, что накануне днем подросток ушел из дома, отключил мобильный телефон, до настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют.

По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователи и полиция выезжали по месту жительства подростка, опрошены его родственники. Организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.