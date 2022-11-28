Жители Тверской области могут принять участие в изготовлении новогодних ретро-игрушек

Присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в филиале Музея Победы Фото: ПТО

Жители Тверской области могут принять участие во Всероссийском новогоднем конкурсе "Мастерская Деда Мороза", который запустил Красногорский филиал Музея Победы. Участникам предлагают создать игрушки, стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени или посвященные победе в Великой Отечественной войне.

Работы принимаются до 20 декабря. Поделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления. Присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в филиале Музея Победы.

Лучшие работы выберет жюри, оценив креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность работы. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители - дипломы и памятные сувениры.

На виртуальной выставке в новогодние каникулы все желающие смогут проголосовать за понравившиеся игрушки. Авторы, набравшиеся наибольшее количество голосов, получат "Приз зрительских симпатий".