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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:37

Жители Тверской области могут принять участие в изготовлении новогодних ретро-игрушек

Конкурс организован филиалом Музея Победы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в филиале Музея Победы

Присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в филиале Музея Победы

Фото: ПТО

Жители Тверской области могут принять участие во Всероссийском новогоднем конкурсе "Мастерская Деда Мороза", который запустил Красногорский филиал Музея Победы. Участникам предлагают создать игрушки, стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени или посвященные победе в Великой Отечественной войне.

Работы принимаются до 20 декабря. Поделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления. Присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в филиале Музея Победы.

Лучшие работы выберет жюри, оценив креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность работы. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители - дипломы и памятные сувениры.

На виртуальной выставке в новогодние каникулы все желающие смогут проголосовать за понравившиеся игрушки. Авторы, набравшиеся наибольшее количество голосов, получат "Приз зрительских симпатий".