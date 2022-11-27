В Твери пропал лысый мужчина в серой куртке

Олег Шведов пропал в Твери. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Пропал житель Твери Олег Шведов 1966 года рождения. Об этом сообщает тверской поисково-спасательный отряд "Сова".

Родственники не знают, где он находится, с 22 ноября. Тогда он ушёл из дома на улице Пржевальского и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего мужчины: рост 182 см, плотное телосложение, лысый. Был одет в серую куртку Columbia, синие джинсы, серые кроссовки, темную шапку. С собой имел телефон.

Волонтеры просят всех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении пропавшего или где-то видел его с 22 ноября, позвонить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 112.