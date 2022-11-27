Жители Тверской области могут проверить свои знания во всероссийском технологическом диктанте

Очной площадкой для написания диктанта в Твери будет детский технопарк "Кванториум" Фото: Александр ЖМУЛИН

В стране вновь проведут всероссийский технологический диктант. Проверить свои знания могут жители всех регионов, в том числе Тверской области.

К участию в диктанте допускаются дети в возрасте от 5 лет и взрослые.

Пройти диктант можно двумя способами: индивидуально на сайте акции: http://диктант.научим.рф/ в период с 28 ноября по 12 декабря 2022 года либо на очно.

В Тверской области региональной площадкой для очного проведения технологического диктанта является Детский технопарк «Кванториум».

Технологический диктант включает 20 вопросов и дополнительные материалы к каждому из них.

В 2021 году на вопросы технологического диктанта дистанционно отвечали 573 456 человек, а 260 400 прошли тест на подготовленных организаторами площадках. В 2022 году ожидается еще больший охват.

Подробнее о диктанте читайте в материале "Комсомолки".