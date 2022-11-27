Данные о толщине льда на водоемах Тверской области на утро 27 ноября

На большинстве водоемов региона ледостав только начинается.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Тверское управление МЧС опубликовало данные о толщине льда в на реках, озерах и водохранилищах в регионе. Согласно им в Твери на Волге и большинстве районов лёд только начинает формироваться.
Заметно покрыты льдом водоемы в Бологовском, Весьегонском и Вышневолоцком районах.
Именно на территории последнего муниципалитета, по данным МЧС, сейчас самый толстый лёд. Так, на Вышневолоцком водохранилище и реке Цне в черте Вышнего Волочка, а также на Цнинском канале его толщина - от 1 до 3 см. Есть промоины.
В Бологовском и Весьегонском районах толщина льда меньше - от 0 до 5 см. И там также достаточно промоин. Пока выходить на лёд крайне опасно и глупо.
Данные ГУ МЧС России по Тверской области
Данные ГУ МЧС России по Тверской области
Данные ГУ МЧС России по Тверской области
Данные ГУ МЧС России по Тверской области
Данные ГУ МЧС России по Тверской области