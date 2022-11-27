Данные о толщине льда на водоемах Тверской области на утро 27 ноября

На большинстве водоемов региона ледостав только начинается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Тверское управление МЧС опубликовало данные о толщине льда в на реках, озерах и водохранилищах в регионе. Согласно им в Твери на Волге и большинстве районов лёд только начинает формироваться.

Заметно покрыты льдом водоемы в Бологовском, Весьегонском и Вышневолоцком районах.

Именно на территории последнего муниципалитета, по данным МЧС, сейчас самый толстый лёд. Так, на Вышневолоцком водохранилище и реке Цне в черте Вышнего Волочка, а также на Цнинском канале его толщина - от 1 до 3 см. Есть промоины.

В Бологовском и Весьегонском районах толщина льда меньше - от 0 до 5 см. И там также достаточно промоин. Пока выходить на лёд крайне опасно и глупо.

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области