Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 ноября 2022 14:42

Данные о толщине льда на водоемах Тверской области на утро 27 ноября

Информацию предоставило региональное ГУ МЧС России
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
На большинстве водоемов региона ледостав только начинается.

На большинстве водоемов региона ледостав только начинается.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Тверское управление МЧС опубликовало данные о толщине льда в на реках, озерах и водохранилищах в регионе. Согласно им в Твери на Волге и большинстве районов лёд только начинает формироваться.

Заметно покрыты льдом водоемы в Бологовском, Весьегонском и Вышневолоцком районах.

Именно на территории последнего муниципалитета, по данным МЧС, сейчас самый толстый лёд. Так, на Вышневолоцком водохранилище и реке Цне в черте Вышнего Волочка, а также на Цнинском канале его толщина - от 1 до 3 см. Есть промоины.

В Бологовском и Весьегонском районах толщина льда меньше - от 0 до 5 см. И там также достаточно промоин. Пока выходить на лёд крайне опасно и глупо.

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области

Данные ГУ МЧС России по Тверской области