В Тверской области у девушки из Подмосковья похитили бензо- и электроинструменты

Сотрудники полиции вернули инструменты жительнице Подмосковья. Фото: Ольга Крыльцова

В Конаковском районе раскрыта кража бензо- и электроинструменты на сумму около 50000 рублей. Воры унесли их из строящегося дома. Инструменты принадлежат 29-летней жительнице Московской области.

Полицейские сумели вычислить преступников и вернуть инструменты хозяйке.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что кражу совершили неоднократно попадавший в поле зрения полиции 33-летний местный житель и 26-летний безработный.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, двое мужчин сломали входную дверь и зашли в строящийся дом с целью чем-нибудь поживиться. В итоге украли инструменты, спрятали их и хотели продать. Однако их планам не суждено было сбыться.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.