В Твери пройдет благотворительный рок-марафон в помощь онкобольным детям

Первый концерт в помощь детям с онзаболеваниями назначен на 10 декабря. Графика: VK/Спой детям!

В первый месяц зимы, а также в январе в Твери запланированы концерты рок-марафона «Спой детям!» Это благотворительная акция в помощь детям с онкозаболеваниями.

Организаторы рок-марафона сообщили, что старт акции будет ознаменован открытием сбора средств для подопечных фонда "Свет.Дети" (с 2008 года помогает детям со всей страны бороться с онкологией) с 1 декабря:

- На нашей странице на сайте фонда (https://svetdeti.org/spoy_detyam) будет открыт благотворительный сбор, который и является целью всего рок-марафона. На этой странице можно будет сделать своё персональное пожертвование и там же можно будет приобрести билеты на некоторые концерты рок-марафона.

2 декабря не пропустите утренний прямой эфир на радио "Комсомольская правда" (на волне 99,3 FM, телефон прямого эфира (4822) 416-993). Там будет подробно рассказано об этом благотворительном рок-марафоне. Начало - в 9:00.

Организаторы сообщают, что на некоторых концертах будут действовать возрастные ограничения: 16+.

Все без исключения деньги, полученные за билеты, также пойдут в помощь онкобольным детям.

Первый концерт назначен 10 декабря. Он состоится в Доме актёра (улица Советская, 28). Сбор гостей - в 17:00. Подробности о всех концертах и в целом акции смотрите в паблике рок-марафона.