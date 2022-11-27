Житель Твери хотел купить колёса, а в итоге лишился 50000 рублей

Будьте бдительны при покупках через интернет. Фото: Олег ХАДАЕВ

44-летний житель Твери обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой афериста и лишился 50000 рублей.

Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина хотел купить автомобильные колёса по объявлению на одном из популярных сайтов. Написал продавцу, договорился о покупке. При этом продавец сообщил, что оформления покупки необходимо пройти по отправленной ссылке и продиктовать код, который придёт мужчине на телефон.

Тверичанин не почуял подвоха и выполнил эти условия. А затем увидел смс-сообщение о списании денежных средств с его банковской карты. Продавец-аферист на связь больше не вышел.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По данной статьи максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Полиция призывает граждан быть осторожными при покупках через интернет и не переходить по альтернативным ссылкам, которые присылают незнакомцы, не раскрывать незнакомым людям свои личные данные или реквизиты банковских карт.