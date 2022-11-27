В Тверской области к 27 ноября за сутки коронавирусом заболели 15 человек

За стуки в регионе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, при этом никто не госпитализирован. Фото: ПТО

По информации регионального оперштаба, в Тверской области на утро 27 ноября за сутки коронавирусом заболели 15 человек. Столько же было выявлено и сутками ранее.

При этом выздоровел за этот же период 21 житель региона.

Летальных случаев за сутки на зафиксировано. С начала пандемии вследствие заражения коронавирусом в регионе скончался 2771 человек.

Госпитализированных за сутки также нет.

На больничном остаются 736 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 397 667, в том числе за последние сутки – 883.

Всего в регионе подтверждено 179 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Напомним, что записаться на прививку от COVID-19 можно по номеру "122" или по телефонам вакцинальных пунктов.