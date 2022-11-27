В Тверской области переименовали несколько населенных пунктов

В регионе переименованы несколько деревень по инициативе местных депутатов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Законодательное Собрание Тверской области одобрило предложения депутатов Лихославльского и Спировского округов о переименовании нескольких деревень. Постановления об этом доступны на сайте правовой информации от 24 ноября.

В Лихославльском округе к названию деревни добавилось старое наименование и теперь она будет называться Назарово-Сосновицкое, Павлово переименовано в Павлово-Луговое, Поповка – в Поповку-Толмачево, Пруды - в Пруды-Сосновицкие, Рычково - в Рычково-Мишкинское.

В Спировском округе деревня Городок переименована в Карельский Городок, Лукино - в Старое Лукино, Наумково - в Малое Наумково.

Постановления со всеми сопутствующими материалами и документами направлены в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.