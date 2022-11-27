В Тверской области мужчина лишился денег из-за собутыльника

Полиция раскрыла дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бежецком районе в полицию с заявлением о пропаже 9000 рублей с банковской карты обратился 38-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что деньги со счета пропали после того, как он у себя дома выпивал со знакомым.

Полицейские установилили, что преступление совершил тот самый гость, который ранее, как выяснилось, уже привлекался к уголовной ответственности.

- Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что во время застолья воспользовался телефоном хозяина и перевёл себе деньги приятеля с помощью мобильного приложения банка, - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.