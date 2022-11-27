Игорь Руденя поздравил женщин Тверской области с Днём матери

Глава региона поздравил матерей Верхневолжья. Фото: ПТО

Последнее воскресенье ноября в России в календаре отмечено как День матери. В этом году он выпал на 27 ноября. Всех мам Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Дорогие женщины, мамы, бабушки и прабабушки! Сердечно поздравляю вас с Днем матери в России! Этот праздник объединяет нас теплыми и искренними чувствами к нашим мамам. Для каждого из нас это самый родной человек на свете, мудрый наставник и советчик. С первых дней мы чувствуем любовь и заботу мамы. Мы знаем, что ее сердце самое доброе, а потому разделяем с ней радости и успехи, а в трудные минуты всегда находим поддержку. Благодарю всех матерей за непростой, но очень важный для нашего региона и всей страны труд. Именно вы своим примером воспитываете в детях любовь к Родине и своему народу, стараетесь вырастить их глубоко нравственными людьми, настоящими патриотами и защитниками Отечества. Особого уважения заслуживают многодетные мамы и те, кто дарит любовь детям-сиротам, показывает образец человечности и доброты. Желаю вам здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть дети всегда радуют вас своими достижениями, являются гордостью и надёжной опорой вашей жизни! - текст поздравления от губернатора.

День матери был установлен указом Президента РФ от 30 января 1998 года в ответ на инициативу комитета Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи.