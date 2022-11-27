В Твери нашли пропавшего ранее юношу

Юноша найден живым. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

26 ноября следственный отдел регионального СК России сообщал о том, что в Твери пропал несовершеннолетний житель города 2006 года рождения. На данный момент его местонахождение установлено, он жив.

Областное следственное управление СК проинформировало, что в поисках юноши были задействованы следователь и криминалисты, сотрудники МВД.

Подробности о том, как нашли юношу, не сообщаются. В ближайшее время его опросит следователь для выяснения всех обстоятельств его отсутствия.