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НовостиОбщество25 ноября 2022 17:25

В Тверской области предоставят льготный займ «Парижской коммуне»

Речь о трикотажном комбинате
Алексей АНДРЕЕВ
Комбинату «Парижская коммуна» предоставят займ в 25 млн рублей по льготной ставке

Комбинату «Парижская коммуна» предоставят займ в 25 млн рублей по льготной ставке

Фото: Архив "КП"

Вышневолоцкому трикотажному комбинату «Парижская коммуна» предоставят займ в 25 млн рублей по льготной ставке от Фонда развития промышленности региона в рамках программы «Импортозамещение».

Решение одобрено на заседании областной бюджетной комиссии, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

На комбинате производят полотна из искусственных и натуральных нитей, ведется пошив одежды разного назначения.

За счёт льготного займа предприятие планирует закупить новое оборудование. Это позволит ему заместить на отечественном рынке импортные аналоги трикотажных полотен. В частности, подкладочной ткани для спортивной одежды. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.