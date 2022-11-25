В Тверской области предоставят льготный займ «Парижской коммуне»

Комбинату «Парижская коммуна» предоставят займ в 25 млн рублей по льготной ставке Фото: Архив "КП"

Вышневолоцкому трикотажному комбинату «Парижская коммуна» предоставят займ в 25 млн рублей по льготной ставке от Фонда развития промышленности региона в рамках программы «Импортозамещение».

Решение одобрено на заседании областной бюджетной комиссии, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

На комбинате производят полотна из искусственных и натуральных нитей, ведется пошив одежды разного назначения.

За счёт льготного займа предприятие планирует закупить новое оборудование. Это позволит ему заместить на отечественном рынке импортные аналоги трикотажных полотен. В частности, подкладочной ткани для спортивной одежды. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.