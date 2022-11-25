К Дню матери в Твери проходят выставки детских рисунков, концерты и утренники Фото: администрация Твери

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник выпадает на 27 ноября. В преддверии праздника в дошкольных образовательных учреждениях Твери проходят утренники, выставки детских рисунков и поделок.

Воспитанники подготовительной группы МДОУ детский сад №69 подготовили для мам концерт и вручили подарки, изготовленные своими руками. В холле сада к праздничной дате была организована выставка рисунков и поделок "Все для мамочки родной".

В учреждениях культуры и молодежной политики, филиалах библиотек организованы мастер-классы, литературные часы, поэтические вечера, концерты, книжные выставки и театрализованные представления.