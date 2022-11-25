Беженцы, прибывшие в Тверскую область, имеют право на пенсию и выплаты для семей с детьми

Выплаты перечислит Пенсионный фонд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Граждане с удостоверением, подтверждающим статус беженца (согласно Федеральному закону от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»), а также иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство, имеют право обратиться в Пенсионный фонд за назначением пенсии в России. Помимо этого, беженцы и прибывшие с ними члены семьи могут воспользоваться мерами поддержки семей с детьми.

В Тверском отделении ПФР напоминают, что информацию о выплатах можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда в разделе «Гражданам» во вкладках:

- Выплаты и пособия семьям с детьми.

- Пенсии.

- Как учитывается стаж, полученный на территории Украины, ЛНР и ДНР.

Там же можно узнать о том, какие документы нужно представить для получения выплат и о способах обращения за ними. Номер телефона контакт-центра взаимодействия с гражданами 8 800 600 00 00 работает в круглосуточном режиме.