В Тверской области воробьиного сычика пришлось везти 500 километров на спасение к биологам

Спасённый сычик. Фото: реабилитационный центр диких животных «Ромашка». vk.com/club114776276

Историю спасения маленького воробьиного сыча рассказали биологи Мурашовы из реабилитационного центра для диких животных "Ромашка", что располагается в 160 километрах от Твери.

Маленькую ослабленную птицу нашли в Кашинском районе Тверской области. Отвезти сычика в центр "Ромашка" согласились неравнодушнце люди. Ехать пришлось 500 километров в одну сторону - Тверская область, как известно, очень велика.

Биологи Мурашовы искренне благодарят всех, кто принял участие в спасении птицы, и сообщают: с сычиком всё хорошо.

- Молодая птичка без травм, просто очень исхудала не найдя себе на воле достаточно корма, и это лишний раз доказывает, что выпускать на волю животных, проходящих курс реабилитации или выращенных в неволе осенью, это как минимум лишать их половины шансов на выживание, - пишут они на страничке в соцсети. - Ведь давно известно, что в первый год погибает 80% родившегося на воле молодняка.

В первые же сутки сычик съел трёх крупных мышей. А ещё одну припрятал на чёрный день. Сейчас птица отдыхает и набирается сил. Вернуть сычика на волю планируют весной.