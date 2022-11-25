Магнитные бури ожидаются в Тверской области 25 и 26 ноября

Магнитные бури провоцируют вспышки на Солнце Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области предупредили о магнитных бурях 25 и 26 ноября. В последние дни осени вспышки на Солнце могут повлиять на самочувствие людей.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, ожидается возбуждение магнитосферы, которая достигнет пика в пятницу днем и утром в субботу. Мощность вспышек может достигать 4 баллов.

У метеозависимых людей возможны головные боли, перепады настроения, упадок сил. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций и будьте здоровы.