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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:03

Магнитные бури ожидаются в Тверской области 25 и 26 ноября

Виной тому вспышки на Солнце
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Магнитные бури провоцируют вспышки на Солнце

Магнитные бури провоцируют вспышки на Солнце

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области предупредили о магнитных бурях 25 и 26 ноября. В последние дни осени вспышки на Солнце могут повлиять на самочувствие людей.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, ожидается возбуждение магнитосферы, которая достигнет пика в пятницу днем и утром в субботу. Мощность вспышек может достигать 4 баллов.

У метеозависимых людей возможны головные боли, перепады настроения, упадок сил. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций и будьте здоровы.