В преддверии Дня матери в Твери наградили победителей конкурсов "Семья года-2022" и "Лучшее семейное подворье"

Торжественное мероприятие состоялось 25 ноября Фото: ПТО

25 ноября в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери, который будет отмечаться в воскресенье.

Приветствие участникам торжественного мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. Особые слова признательности глава региона выразил матерям, воспитавшим настоящих защитников Отечества, а также женам военнослужащих, которые поддерживают и ждут своих мужей, воспитывают детей.

На торжественном мероприятии почетной грамотой за победу во Всероссийском конкурсе "Семья года - 2022" в номинации "Многодетная семья" была награждена семья Васильевых из Твери.

Также были объявлены победители регионального конкурса "Лучшее семейное подворье", который проводится в рамках реализации в регионе национального проекта "Демография".

Третье место и приз - сертификат на комплект бытовой техники и инструментов - завоевала семья Ликсуновых из Бежецкого района. Семья, в которой воспитываются сын и две дочери, содержит коров, коз, птицу, занимается пчеловодством. С приусадебного участка ежегодно семья собирает большой урожай овощей и фруктов.

Второе место на конкурсе и приз - легковой автомобиль - получила семья Мазановых из Кесовогорского муниципального округа. В семье воспитывается трое сыновей. В хозяйстве содержатся: 25 коров, 20 телок, 10 молодых бычков, а также козы и куры.

Первое место заняла семья Кузовенко, которая проживает и ведёт своё большое хозяйство (коровы, быки, овцы, куры, свиньи) в деревне Анисимово Бологовского района. Семье, в которой воспитываются пять дочерей, вручены ключи от пассажирского микроавтобуса.