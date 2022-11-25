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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:09

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Рейд состоится в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 25 по 27 ноября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".