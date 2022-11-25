В парке Победы в Твери начали заливать каток
Фото: Александр ЖМУЛИН
В парке Победы в Твери начали заливать каток. Впервые каток в парке заработал в 2019 году и полюбился жителям города.
От основного корта отходят боковые дорожки, которые огибают парк по периметру. В прошлом году на катке была организована иллюминация, звучала музыка, работал прокат коньков и ходунков, раздевалка, проводились анимационные семейные программы.
Там же в парке, можно было купить горячий чай и кофе.
Как будет организована работа катка в этом году, пока не сообщается. Лед только начали заливать.
Также работы по подготовке и заливке катков начались на Тверском ипподроме, площади Славы и в Бобачевской роще.