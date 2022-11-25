С крыш домов в Твери убирают наледь, снег и сосульки Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В районах Твери продолжается мониторинг качества работ по расчистке крыш от снега и наледи и содержанию придомовых территорий. Представители районных администраций проводят ежедневные рейды и контролируют работу управляющих организаций.

- Должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. При производстве работ на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, необходимо оградить опасный участок и осуществлять расчистку лишь в светлое время суток. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории, - напоминают правила в администрации Твери.

Нарушение требований влечёт административные штрафы: для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.